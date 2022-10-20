Kaza, öğle saatlerinde Van- Ağrı kara yolu Yıldırım Kavşağı'nda meydana geldi. Erciş yönüne giden 53 DD 230 plakalı otomobil ile 07 FA 267 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Tragger, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3'Ü AĞIR, 8 YARALI - Son Dakika

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