Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3'Ü AĞIR, 8 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3'Ü AĞIR, 8 YARALI

20.10.2022 15:48

Son dakika haberler... VAN'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Van- Ağrı kara yolu Yıldırım Kavşağı'nda meydana geldi. Erciş yönüne giden 53 DD 230 plakalı otomobil ile 07 FA 267 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI Kızıl akbabalar sürü halinde görüntülendi Kızıl akbabalar sürü halinde görüntülendi

Tragger, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3'Ü AĞIR, 8 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 23:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3'Ü AĞIR, 8 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement