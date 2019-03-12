Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

35 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Cahı Mahallesi Cahı Caddesi üzeri Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Y. idaresindeki 33 L 3189 plakalı hafif ticari araçla Harun U. yönetimindeki 42 V 2762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:16 Kaynak: İHA

Konya, Ereğli, Güncel
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