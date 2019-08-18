Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Aziz Manavlı yönetimindeki 48 FB 242 plakalı hafifi ticari araç, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde karşı yönden gelen Tolga Satılmış idaresindeki 19 AAR 956 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle Manavlı'nın eşi Şerife Manavlı, çocukları 1 yaşındaki Özge ile 4 yaşındaki Ömer ve diğer araçtaki Anıl Baran Tilki yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Tolga Satılmış, Anıl Baran Tilki ve 1 yaşındaki Özge Manavlı'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Çiftlik, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:13 Kaynak: AA
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