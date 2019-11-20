Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Iğdır'da, hastane personelini taşıyan hafif ticari araçla otomobil çarpışırken meydana gelen trafik kazasında 5'i hastane personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı.



Kaza, Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuzluca'dan Iğdır istikametine seyir halinde olan ve Tuzluca Devlet Hastanesi personellerini taşıyan hafif ticari araç, havalimanından hızla çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile refüje savrulan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR