Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP'in Nurdağı  ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Bahçe karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Süleyman A. (69) yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Fatih A.'nın kullandığı 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte yanlarındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı


Nurdağı, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 6 yaralı
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