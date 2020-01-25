Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Yenimahalle Gençlik Sokak ile İnönü Caddesi'nin kesiştiği Uğur Mumcu Parkı mevkisinde meydana geldi. Kamil Beşparmak (50) yönetimindeki 35 HA 3782 plakalı hafif ticari araçla, Mehmet Mert Derin (20) yönetimindeki 20 FL 821 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her sürücüler ile yanlarında bulunan Saim Orkun Derin (24), Hidayet Tonkur (21), Gökhan Sarıçiydem (24) ve Furkan Kıztek (17) yaralandı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
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