Hafif ticari araçla polis otosu çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'nde polis memuru S.A'nın kullandığı 78 A 4839 plakalı polis aracı ile A.E. idaresindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araç, 2 ve 71. nolu caddelerinin kesiştiği bölgede çarpıştı.

Kazada, ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü ile polis memuru yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.