Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 1'i turist 2 yaralı
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Hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 1'i turist 2 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan taksinin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Alman kadın turist yaralandı.

Hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 1'i turist 2 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan taksinin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Alman kadın turist yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Kumluca'ya bağlı Obalar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Finike'den aldığı Alman Maryy C. adlı kadın turisti Antalya Havalimanı'na götüren Mustafa Y. yönetimindeki 07 TJ 166 plakalı taksi, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 07 Y 7271 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan taksi ters dönerek metrelerce sürüklendi.
Kazada taksi sürücüsü Mustafa Y. ve müşterisi Alman Maryy C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Antalya, Kumluca, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
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