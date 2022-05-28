HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI

28.05.2022 12:47

KÜTAHYA'da hafif ticari araçla taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da hafif ticari araçla taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Kütahya yönüne giden Özer Çakmak (49) yönetimindeki 43 T 0103 plakalı taksi, karşı yönden gelen Ahmet Kara (20) yönetimindeki 43 SN 696 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte hafif ticari araçtaki Tunahan Ay (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından hafif ticari araç sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika
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