Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

5 dakika önce

Keskin'de hafif ticari araçla traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Keskin'de hafif ticari araçla traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Tacettin Pala idaresindeki 51 AF 164 plakalı traktör ile Halit Sarıaslan kontrolündeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari araç Kırıkkale-Kayseri karayolu Keskin Cezaevi Kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte Yusuf Sarıaslan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu Terör Örgütü Yandaşlarının Avrupa Konseyi Binasına Saldırdığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

İran Lideri Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi TIR'ın Dorsesine Gizlenmiş 43 Bin 170 Kilo Kehribar Taşı Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 21:12:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]