Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
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Keskin'de hafif ticari araçla traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı.
Keskin'de hafif ticari araçla traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı.
Tacettin Pala idaresindeki 51 AF 164 plakalı traktör ile Halit Sarıaslan kontrolündeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari araç Kırıkkale-Kayseri karayolu Keskin Cezaevi Kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte Yusuf Sarıaslan yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:07 Kaynak: AA
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