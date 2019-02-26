Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Keskin'de hafif ticari araçla traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Keskin'de hafif ticari araçla traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Tacettin Pala idaresindeki 51 AF 164 plakalı traktör ile Halit Sarıaslan kontrolündeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari araç Kırıkkale- Kayseri karayolu Keskin Cezaevi Kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte Yusuf Sarıaslan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:39 Kaynak: AA

Kayseri, Keskin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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