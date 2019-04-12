Hafif Ticari Araçlar Böyle Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralıKİLİS - Kilis'te, Hafif ticari araçların çarpışması kameralar tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:45 Kaynak: İHA
Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralı
KİLİS - Kilis
'te, Hafif ticari araçların çarpışması kameralar tarafından görüntülendi.
Kilis- Gaziantep
Karayolu Beşikkaya köyü yakınlarında kavşağa hızlı giren Hafif ticari araç havanında yağışlı olması nedeniyle kontrolsüz şekilde kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı MOBESE kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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