Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçlar Böyle Çarpıştı: 2 Yaralı

Hafif Ticari Araçlar Böyle Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralıKİLİS - Kilis'te, Hafif ticari araçların çarpışması kameralar tarafından görüntülendi.

Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te, Hafif ticari araçların çarpışması kameralar tarafından görüntülendi.
Kilis- Gaziantep Karayolu Beşikkaya köyü yakınlarında kavşağa hızlı giren Hafif ticari araç havanında yağışlı olması nedeniyle kontrolsüz şekilde kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı MOBESE kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:45 Kaynak: İHA
Kilis, 3. Sayfa
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