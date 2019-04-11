Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı
12 dakika önce
Kilis'te hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza kameralar tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:38 Kaynak: İHA
Kilis-Gaziantep karayolu Beşikkaya köyü yakınlarında kavşağa hızlı giren hafif ticari araç, kontrolsüz şekilde kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı şehir polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - KİLİS
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