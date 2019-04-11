Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı

Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı

12 dakika önce

Kilis'te hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Kilis'te hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza kameralar tarafından görüntülendi.

Kilis-Gaziantep karayolu Beşikkaya köyü yakınlarında kavşağa hızlı giren hafif ticari araç, kontrolsüz şekilde kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı şehir polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:38 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı Rizeli Gencin Keçi ile Ekmek Kavgası Sosyal Medyada İlgi Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 12:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]