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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Camii Kavşağında meydana geldi. Kahta istikametinden Adıyaman istikametine giden Aşkın Yalçın'ın kullandığı 02 BC 128 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikametten ilerleyen Mehmet Tepe idaresindeki 02 SA 619 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücü Mehmet Tepe ile araçlarda bulunan Halime Tepe, Halil İbrahim Tepe, Fatma Yalçın ve Melek Kıran yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Atatürk Bulvarı, Dursun Çavuş, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:58 Kaynak: İHA
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