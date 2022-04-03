Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

03.04.2022 23:48
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Atatürk Barajı kavşağında meydana geldi. Ali Y.'nin kullandığı 34 PH 677 plakalı hafif ticari araç ile Abuzer A.'nın kullandığı 02 BG 176 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler Ali Y. ve Abuzer A. ile birlikte araçlarda bulunan Abuzer Y., Mustafa A., Behice A., Miraç Yusuf A. ve Filiz A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı Panelvan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı Panelvan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa, Adıyaman, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 00:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement