Hafif ticari araçlar çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Bucak ilçesi İncirhan kavşağında dün gece, sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 15 ABH 782 ve 07 EFG 65 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.