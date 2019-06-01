Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)
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Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)

37 dakika önce

UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLEREskişehir- Ankara yolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu madde eroinle ilgili gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2), System.String[]

UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLER
Eskişehir- Ankara yolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu madde eroinle ilgili gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hafif ticari aracın tabanına gizledikleri uyuşturucu maddelerin narkotik dedektör köpeği tarafından fark edilmemesi için şüphelilerin paketlerin arasında baharat döktükleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:00 Kaynak: DHA
Eskişehir, Ankara, Güncel
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