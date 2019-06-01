Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)

UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLER

Eskişehir- Ankara yolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu madde eroinle ilgili gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hafif ticari aracın tabanına gizledikleri uyuşturucu maddelerin narkotik dedektör köpeği tarafından fark edilmemesi için şüphelilerin paketlerin arasında baharat döktükleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.