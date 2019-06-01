Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)
1 saat önce
UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLEREskişehir- Ankara yolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu madde eroinle ilgili gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:11 Kaynak: DHA
UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLER
Eskişehir- Ankara yolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu madde eroinle ilgili gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hafif ticari aracın tabanına gizledikleri uyuşturucu maddelerin narkotik dedektör köpeği tarafından fark edilmemesi için şüphelilerin paketlerin arasında baharat döktükleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.
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