Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu 'Pars' buldu - Son Dakika
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Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu 'Pars' buldu

6 saat önce

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu 'Pars' buldu, System.String[]

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında şüphe üzerine Bilal Fatih O. (30) yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Sürücü Bilal Fatih O. (30) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Fatih O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:30 Kaynak: DHA
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