Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araçtan Büyükbaş Hayvan Çıktı

Hafif Ticari Araçtan Büyükbaş Hayvan Çıktı

56 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çalınan büyükbaş hayvan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından durdurulan aracın içinde bulundu.

Hafif Ticari Araçtan Büyükbaş Hayvan Çıktı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çalınan büyükbaş hayvan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından durdurulan aracın içinde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Nizip Otogarı yakınların uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen 09 ER 763 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.

Araçtakiler "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler aracın yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda araç, Fatih Sultan Mahallesi yakınında durduruldu. Araçta bulunan 4 kişi, inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis kaçan 4 zanlıdan biri olan Müslüm A'yı yakaladı. Diğer 3 zanlı ise kaçarak izlerini kaybettirdi.

Bu arada aracın bagajına sıkıştırılan hayvanın kulak küpesindeki seri numarasını inceleyen ekipler, büyükbaş hayvanın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinen çalınan İsmet Dündar'a ait olduğu belirlendi.

Büyükbaş hayvan yapılan çalışmaların ardından sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:22 Kaynak: AA

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