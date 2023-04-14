Hafif ticari otomobil 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mahsur kaldı! Ekipler, 4 kişi için harekete geçti - Son Dakika
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Hafif ticari otomobil 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mahsur kaldı! Ekipler, 4 kişi için harekete geçti

14.04.2023 10:56

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kara saplanan araçtaki 4 vatandaş, AFAD, UMKE ve kara yolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçesaray ilçesinden Van'a seyahat etmekte olan 4 vatandaşın içinde bulunduğu hafif ticari araç Karabet Geçidi civarında kötü hava koşulları nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı.

EKİPLER İHBARLA HAREKETE GEÇTİ

Mahsur kalma ihbarını alan Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile kara yolları ekipleri harekete geçti.

Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

HASTALARI HASTANEYE YETİŞTİRDİLER

Ekiplerinin yürütmüş oldukları titiz çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşlardan diyaliz hastası 1 kişi ambulansla hastaneye ulaştırdı, diğer 3 kişinin de kent merkezine sevkini sağladı.

Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Hafif ticari otomobil 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mahsur kaldı! Ekipler, 4 kişi için harekete geçti - Son Dakika


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