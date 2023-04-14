Bahçesaray ilçesinden Van'a seyahat etmekte olan 4 vatandaşın içinde bulunduğu hafif ticari araç Karabet Geçidi civarında kötü hava koşulları nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı.
Mahsur kalma ihbarını alan Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile kara yolları ekipleri harekete geçti.
Ekiplerinin yürütmüş oldukları titiz çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşlardan diyaliz hastası 1 kişi ambulansla hastaneye ulaştırdı, diğer 3 kişinin de kent merkezine sevkini sağladı.
Son Dakika › Güncel › Hafif ticari otomobil 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mahsur kaldı! Ekipler, 4 kişi için harekete geçti - Son Dakika