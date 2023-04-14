Hafif ticari otomobil 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mahsur kaldı! Ekipler, 4 kişi için harekete geçti

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Ekiplerinin yürütmüş oldukları titiz çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşlardan diyaliz hastası 1 kişi ambulansla hastaneye ulaştırdı, diğer 3 kişinin de kent merkezine sevkini sağladı.

Mahsur kalma ihbarını alan Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile kara yolları ekipleri harekete geçti.

Bahçesaray ilçesinden Van 'a seyahat etmekte olan 4 vatandaşın içinde bulunduğu hafif ticari araç Karabet Geçidi civarında kötü hava koşulları nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı.

Kaynak: İHA

Hafif ticari araç 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kara saplandı! Ekipler 4 kişi için seferber oldu