Son Dakika Haberleri: Hafiftaş'ın Son Şarkısı, Vefatının Birinci Yılında Müzikseverlerle Buluştu

Hafiftaş'ın Son Şarkısı, Vefatının Birinci Yılında Müzikseverlerle Buluştu

43 dakika önce

Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuray Hafiftaş'ın vefat etmeden önce kaydettiği son şarkısı "Yarim", ölümünün birinci yılında müzikseverlerle buluştu.

Hafiftaş'ın Son Şarkısı, Vefatının Birinci Yılında Müzikseverlerle Buluştu, System.String[]
Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuray Hafiftaş'ın vefat etmeden önce kaydettiği son şarkısı "Yarim", ölümünün birinci yılında müzikseverlerle buluştu.

Geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hafiftaş'ın "Yarim" şarkısı, ölümünün birinci yılında Poll Production etiketiyle yayınlandı.

Sözü ve müziği Salih Köse'ye, aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait olan ve Nuray Hafiftaş'ın hayranlarına son bir hatıra niteliği taşıyan şarkısına ilişkin sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.

Aşıklık geleneğine sahip bir ailenin kızı olan ve çocukluk yıllarında ailesiyle İstanbul'a yerleşen Azerbaycan kökenli Nuray Hafiftaş, kariyeri boyunca 100'e yakın besteye imza attı.

Yaklaşık 20 albüm yapan sanatçı, 2017'de bir operasyon geçirse de kalın bağırsağındaki kanser, karaciğerine sıçradı.

Hafiftaş, özel bir hastanede gördüğü tedavinin ardından geçen yıl 53 yaşındayken hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Ceyhun, Nuray Hafiftaş, Güncel
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