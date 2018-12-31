Son Dakika Haberleri: Hafik Gölü Dondu

Hafik Gölü Dondu

17 dakika önce

Hafik gölü dondu -Göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile 67 hektar alana yayılan Hafik gölü donduSİVAS - Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik gölü dondu.

Hafik gölü dondu
-Göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı
Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile 67 hektar alana yayılan Hafik gölü dondu

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik gölü dondu.
Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilese de sert kış şartlarının etkileri yer yer görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Sivas'ta geceleri hava sıcaklığının -15 dereceye kadar düşmesi sonucu, Sivas'ın Hafik ilçesinde ki 67 hektar alana sahip Hafik gölü dondu. Gölün yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. Ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Göl yüzeyinde yürümek isteyenler olsa ta buz kütlesinin henüz incesi olması buna izin vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:15 Kaynak: İHA

Sivas, Hafik, Genel
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