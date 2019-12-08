Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
6 saat önce
Hafik Gölünden görüntü -Tekne ile gölün yüzeyinde ilerleyen vatandaş SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle, Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:22 Kaynak: AA
Hafik Gölünden görüntü
-Tekne ile gölün yüzeyinde ilerleyen vatandaş SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle, Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
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