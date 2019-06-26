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Hafik Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açtı

1 saat önce

Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisini açtı.

Hafik Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açtı, System.String[]
Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisini açtı.
Hafik Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda açılan sergide, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılanda kursiyerler tarafından yapılan resim ve nakış ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sergide konuşan Kaymakam Hacı Kerim Meral, "Unutulmaya yüz tutan yöresel çeyiz ürünlerini yapan ve hayallerini tuallere yansıtan tüm kursiyerlerin ellerine, emeklerine sağlık." dedi.
Kursiyerlere başarılar dileyen İlçe Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ise, "Yöresel çalışmaları yaptıkları eserlerle gelecek nesillere aktardıkları için dikiş nakış kursiyerlerimizin ellerine sağlık. Yağlı boya ve kara kalem çalışmalarla güzel eserler çıkaran kursiyerleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Program sonunda kurslara katılarak başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları verildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Hafik, Güncel
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