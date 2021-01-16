Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesinde kuraklıktan etkilenen Pusat Özen Barajı çevresinde etkili olan kar yağışı sevindirdi.

Hafik ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Pusat Özen Barajı çevresinde 20 santimetreye ulaşan kar güzel görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde ise bazı vatandaşlar evlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı köyde vatandaşlar, evlerine, ahırlarına, komşularına giden yolları kürekler açtı.

Suları donmasın diye eski buzdolabını hayvan sulağı yapan vatandaşın ineklerini burada sulaması ilginç görüntü oluşturdu.

Kar yağışından mutlu olduklarını dile getiren köy halkından Hilmi Koç, "Beklediğimiz kar yağdı. Susuz kalacağız diye çok korkuyorduk." dedi.