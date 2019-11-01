Hafik'te camii açılışı yapıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, kardeş iş adamları tarafında yaptırılan Yeni Mahalle Arife Hatun Cami'nin açılışı yapıldı.

Hayırsever iş adamları Ahmet, Yunus ve İskender Atila'nın anneleri adına yaptırdıkları caminin açılışı Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, iş adamları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Hacı Kerim Meral, açılışta yaptığı konuşmada, "Hayırsever iş adamlarımız tarafından yaptırılan camimiz ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. İlçemiz adına hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.