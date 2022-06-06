Hafik'te dolu yağışı

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü.
İlçede aniden etkisini gösteren doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar dükkanları önünde oluşan su birikintisini temizledi.
İlçeye bağlı bazı köylerde de dolu ve sağanak etkili oldu.
İlçede çiftçilik yapan İbrahim Budak, AA muhabirine, dolunun yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ve ekili alanlara zarar vermesinden korktuğunu söyledi.
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