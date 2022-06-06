İlçeye bağlı bazı köylerde de dolu ve sağanak etkili oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hafik'te dolu yağışı - Son Dakika

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