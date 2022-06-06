Hafik'te dolu yağışı - Son Dakika
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Hafik'te dolu yağışı

06.06.2022 18:03

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü.

İlçede aniden etkisini gösteren doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar dükkanları önünde oluşan su birikintisini temizledi.

İlçeye bağlı bazı köylerde de dolu ve sağanak etkili oldu.

İlçede çiftçilik yapan İbrahim Budak, AA muhabirine, dolunun yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ve ekili alanlara zarar vermesinden korktuğunu söyledi.

Hafik'te dolu yağışı
Hafik'te dolu yağışı
Hafik'te dolu yağışı
Hafik'te dolu yağışı
Hafik'te dolu yağışı
Hafik'te dolu yağışı
Hafik'te dolu yağışı
Hafik'te dolu yağışı
Hafik'te dolu yağışı

YORUMLAR
500
Alaşehir'de dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi Alaşehir'de dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafik'te dolu yağışı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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