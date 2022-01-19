İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Hobbit evleri
Tarihi Eğri Köprü
Çocukların kızakla kayması Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründü
Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek belediye tarafından inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen park ve mesire alanları görsel şölen sundu.
Bu arada kentte kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak günün tadını çıkarttı.
Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kayan Ahmet Polat, "Kar tatilini fırsat bilerek arkadaşlarımla kızak kaymaya çıktım. Kendi imkanlarımızla yaptığımız kızaklarla kayıyoruz ve eğleniyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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