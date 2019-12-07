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Hafik'te Kuran kursunda program düzenlendi

6 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde Kuran kursu öğrencileri için program düzenlendi.

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Sivas'ın Hafik ilçesinde Kuran kursu öğrencileri için program düzenlendi.

Şemsi Sivasi Kuran kursuda düzenlenen programa, Kaymakam Hacı Kerim Meral, İlçe Müftüsü Yasir Ataş, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yaşadığı mutluluğa ortak olduğunu dile getiren Meral, "Çocuklarımızı bu yaşta eğitebilirsek inanıyorum ki sağlıklı, inançlı bir nesil elde edebiliriz." dedi.

Müftü Ataş ise "Kursumuzda 23 öğrencimiz öğrenim görüyor. Bugün burada Kuran okumayı öğrenen öğrencilerimizi kutlamak için bir araya geldik. Allah hayırlı ömürler nasip ettin hepimize." diye konuştu.

Kuran-ı Kerim, Şemsi Tebrizi, Sivas, Hafik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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