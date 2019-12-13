Hafik'te "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafik'te 'Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı' konulu konferans verildi - Son Dakika

Hafik'te "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi

6 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi.

Hafik'te

Sivas'ın Hafik ilçesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi.

Okulun salonunda düzenlenen konferansa emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Bu yılın Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edildiğini anımsatan Yılmaz konuşmasında, Fuat Sezgin'i, tarihin, tarihe altın harflerle nakşettiği isim olarak nitelendirdi.

Konferansın sonunda öğrenciler Adnan Yılmaz'a kitaplarını imzalattırdı.

Kaymakam Hacı Kerim Meral, Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Fuat Sezgin, Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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