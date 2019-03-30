Hafik'te Seçim Görevlileri Bilgilendirildi
1 saat önce
Sivas'ın Hafik ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Sivas
'ın Hafik
ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Hafik Belediyesine ait düğün salonunda düzenlenen eğitimde, ilçede görev yapacak sandık başkanları ve memurları, seçim süresince uymaları gereken kurallar ve yetkileri hakkında bilgilendirildi.
Görevlilere, Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından hazırlanan "Sandık Kurulu Eğitim Filmi"nin izletilmesinin ardından, oy pusulaları, geçerli - geçersiz oy gibi hususlarda dikkat edilmesi gerekilen konular anlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:50 Kaynak: AA
31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak
Galatasaray'dan UEFA Açıklaması: 75 Milyon Lira Ödendi
Çocukluğundan Beri Taş Biriktiren Vatandaş, Yetkililere Çağrıda Bulundu
Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu