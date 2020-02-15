Hafik'te soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Hafik'te soğuk hava etkili oluyor

15 dakika önce

Sivas ve ilçelerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sivas ve ilçelerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Baraj suları altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Yoğun kar yağışının ardından barajdaki su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Soğuk hava, Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Hayvan Pazarı'nı da olumsuz etkiledi.

Soğuğa rağmen çeşitli illerden gelen besiciler, zor anlar yaşadı. Bazı besiciler, hayvanlarını soğuktan örtü ile korumaya çalıştı.

Çocuklar ise leğen ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Hafik'te soğuk hava etkili oluyor

Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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