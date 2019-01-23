Hafik'te Yangın
1 saat önce
Sivas'ın Hafik ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sivas
'ın Hafik
ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Afet evlerinin bulunduğu Yeni Mahalle
'deki bir binanın çatısında yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Yangına müdahale eden Hafik Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinden bilgi alan Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan
, bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:56 Kaynak: AA
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