Son dakika haberleri... Hafik'te yöresel kıyafetli davulcular manilerle esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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Sivas'ın Hafik ilçesinde ramazan kültürünü yaşatmak için yöresel kıyafetli davulcular esnafı ziyaret ederek mani söyledi.

Hafik Kaymakamlığı Kadınlar Kültür Merkezi organizasyonuyla yöresel kıyafetli ramazan davulcuları esnafı gezdi.

Kültür merkezinin koordinatörü Hatice Soğancıoğlu, AA muhabirine, ramazan kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "Bizim çocuklarımız bu kültürümüzü bilmiyor. Yöresel kıyafetli davulcu arkadaşlarımızla ramazan kültürümüzü maniler söyleyerek yansıtmaya çalıştık." dedi.

Etkinliğe ilgi gösteren ilçe esnafı da ramazan davulcularına teşekkür etti.