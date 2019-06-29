Son Dakika Haberleri: Hafik Tepe Mahallesi'nde arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı
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Hafik Tepe Mahallesi'nde arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Hafik ilçesinde Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında tapu tescil işlemleri tamamlanan arazinin tapuları sahiplerine verildi.

Hafik Tepe Mahallesi'nde arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Hafik ilçesinde Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında tapu tescil işlemleri tamamlanan arazinin tapuları sahiplerine verildi.
Hafik ve 17 köyün yer aldığı yaklaşık 286 bin 850 dönüm arazide toplulaştırma uygulandığı belirtildi.
Tapu tescil işlemleri tamamlanan Tepe Mahallesi'ne ait arazinin tapuları, Hafik Belediyesi Düğün Salonu'nda sahiplerine dağıtıldı.
Gelecek aylarda tapu tescil işlemleri tamamlanan mahalle ve köylere ait tapuların da sahiplerine verileceği belirtildi.
Tepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Gültay, "Hazırlanan tapulara sahiplerine dağıttık. Çiftçilerimize ve arazi sahiplerine hayırlı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:27 Kaynak: AA
Hafik, Güncel
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