Son Dakika Haberleri: Hafik Ziraat Odası'nda Karakaş Dönemi

Hafik Ziraat Odası'nda Karakaş Dönemi

47 dakika önce

Hafik Ziraat Odası Başkanlığına Osman Karakaş seçildi.

Hafik Ziraat Odası'nda Karakaş Dönemi, System.String[]
Hafik Ziraat Odası Başkanlığına Osman Karakaş seçildi.

Oda binasında gerçekleştirilen seçimlerinde, Hayrettin Özbek, Nevzat Çaldıran ve Osman Karakaş başkanlık için yarıştı.

41 delegenin oy kullandığı seçimlerde 20 delegenin oyunu alan Osman Karakaş, Hafik Ziraat Odası Başkanlığına seçilirken, diğer adaylardan mevcut başkan Hayrettin Özbek 18, Nevzat Çaldıran ise 3 oyda kaldı.

Başkanlığa seçilen Karakaş, delegelere teşekkür etti ve görevini en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Osman Karakaş, Hafik, Güncel
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