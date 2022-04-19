Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

19.04.2022 13:53
Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Kargı ilçesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan geçmek isteyen Saim K. yönetimindeki 53 DT 685 plakalı hafif ticari araç ile İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hikmet B. idaresindeki 57 KK 558 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan Birol B. (19) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birol B., Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu

Otomobil, Hisarcık, Kargı, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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