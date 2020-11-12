Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı - Son Dakika

Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı

12.11.2020 11:07

Gaziantep'te 3 kız kardeş, hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi okumanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep'te 3 kız kardeş, hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi okumanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Beyzanur Deniz, 9'uncu sınıf öğrencisi iken eğitimine bir yıl ara verdi.

Kentteki Hoşgör Fatih Kız Kur'an Kursu'na yazılan Deniz, 8 ay gibi bir sürede hafızlık eğitimini tamamladı. Daha sonra fen lisesini derece ile bitiren Deniz, GAÜN Tıp Fakültesini kazandı.

Aynı şekilde ikiz kız kardeşler Elif ve Emine Deniz de 8'inci sınıfta bir yıl eğitimlerine ara verip aynı yıl içerisinde ablasının gittiği kursta hafızlık eğitimlerini tamamladı. Bu yıl GAÜN Tıp Fakültesini kazanan ikiz kardeşler hem ailelerinin hem de ablalarının gururu oldu.

"Kardeşlerimin de aynı sınıf ve aynı bölümde olmaları güzel bir duygu"

GAÜN Tıp Fakültesi Hastanesinde stajyer doktor olan Beyzanur Deniz, AA muhabirine, birçok akrabasının doktorluk yaptığını, bu mesleğin kendisinin de çocukluk hayali olduğunu belirtti.

Hafız olan anne ve babasının birçok öğrenci yetiştirdiğini, kendilerinin de hafız olmasını hayal ettiklerini anlatan Deniz, şöyle konuştu:

"9'ncu sınıftan sonra ara verdiğimde kimse inanamadı. Ailemin desteği ile hem bu dünya hem de ahiretim için 8 ayda hafız oldum. Daha sonra fen lisesine girdim ve dereceyle bitirdim. Hafızlık kursuna gittiğimde kimse benim tıp fakültesini kazanacağıma inanmıyordu. Hem hafız olmak hem de tıp fakültesini kazanmak ikisi de çok zor. İnsanlara hem hafız olunup hem de doktor olunabileceğini göstermek istedim. Doktorsun ve hafız da olabilirsin. Hafızsın, avukat ya da hakim de olabilirsin. Bundan sonra da kardeşlerime destek olacağım. Hafız her yerde olmalı diyorum. Kardeşlerim de benim yolumdan ilerliyor."

Küçükken doktor olmayı hayal ettiğini, hedefine de ulaştığını ifade eden Beyzanur Deniz, ikiz kardeşlerinin de kendi yolunda ilerleyerek hafızlığın ardından aynı fakülteyi kazanmalarından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Deniz, "Puanlarımız çok iyiydi. Başka üniversiteleri de kazanabilirdik. GAÜN'ün eğitimi iyi olduğundan dolayı Gaziantep'i tercih ettik. Kardeşlerimin de aynı sınıf ve aynı bölümde olmaları güzel bir duygu. İnşallah farklı branşlarda görev alarak insanlığa hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Üç kardeş aynı fakültede eğitim alıyor

İkiz kardeşlerden Elif Deniz ise bu yıl GAÜN Tıp Fakültesini kazandığını ve aynı zamanda hafızlık eğitimini tamamladıklarını belirterek, "Ablamın hafız olması da benim hafız olmamda etkileyici oldu. İmam hatip lisesinden mezun oldum. Hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi kazanılabileceğini göstermek istedim. Hedefime ulaşmış oldum. Ablam bize öncü oldu. 3 kardeş aynı fakültede öğrenim görüyoruz. Ablam bizlere destek oluyor. Güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Emine Deniz de imam hatip lisesinden mezun olanların illaki ilahiyat fakültesine yönelmesinin gerekmediğine işaret ederek, "Hafız olup başka alanlara da yönelinebileceğini göstermiş olduk." dedi.

Baba Mustafa Deniz, kızlarının hem hafız hem de tıp öğrencisi olmalarının gururu ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Deniz, "Çocuklarımın hafız olması için hep hayal kurdum. Çok şükür 3 kızım da hafız oldu. Ayrıca çocuklarım istedikleri bölümü de kazandı. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı
Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı
Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı
Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı

Tıp Fakültesi, Emine Deniz, Gaziantep, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü         
10:31
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 12:31:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei