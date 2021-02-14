Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek - Son Dakika

Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek

14.02.2021 11:37

Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da Hafız Abdullah Nazırlı'nın talebesi olduğu öğrenildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze namazına katıldığı Elazığ'ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız...

Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da Hafız Abdullah Nazırlı'nın talebesi olduğu öğrenildi

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze namazına katıldığı Elazığ'ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı'nın yazdığı 99 kitap adına açılan vakfa, evindeki diğer yüzlerce kitap ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da Nazırlı'nın talebesi olduğu öğrenildi.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren Elazığ'ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, önceki gün hayatını kaybetti. Nazırlı için dün İzzetpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Nazırlı'nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin katılımı ile Nazırlı, Harput aile mezarlığında defnedildi.

Bir asrı geçkin hayatında bine yakın hafız yetiştiren ve 5 bine yakın kişiye Kur'an-ı Kerim öğreten Hafız Nazırlı, arkasında kaleme aldığı 99 eser bıraktı. Nazırlı'nın eserleri Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı'na, evindeki diğer yüzlerce kitabın ise Cumhurbaşkanı Millet Kütüphanesi'ne konulması kararlaştırıldı. Odasının ise ziyaret için vatandaşlara açık olacağı bildirildi. Birçok talebe yetiştiren Nazırlı'nın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a da ders verdiği öğrenildi.

"Turgut Özal da babamın talebesiydi"

Babasının kendisini Kur'an'a ve İslam'a vakfetmiş Türkiye'nin özel hocalarından biri olduğunu belirten Asım Nazırlı, "Kendisini rahmana uğurladık. Rabbim mekanını cennet etsin. 107 yaşı içerisinde rahmana kavuştu. Ömrünü Kur'an'a adamış, kendi hafızlığını ve ilmi talebelerine aktarabilmek adına gecesini gündüzüne katıp sürekli çalışmıştır. İnsanlara faydalı olmak için çabalamış birisiydi. Yaklaşık bine yakın hafız yetiştirmiştir. Babamın cumhurbaşkanı ile farklı bir muhabbeti vardı. Turgut Özal da babamın talebesiydi. Hatta Ankara'ya gittiklerinde onların evinde misafir olurdu. Onları da çok severdi. Fakat cumhurbaşkanımıza çok farklı bir muhabbeti ve sevgisi vardı. Bu tabii karşılıklıydı. Cumhurbaşkanımızın da sevgisi farklıydı. Her geldiğinde gerek Elazığ'da, gerekse Ankara'ya gittiğimizde ziyaretlerde bulunurdu. Geldiğinde de bir hafıza, ömrünü Kur'an'a adamış bir insana verilebilecek en güzel hediye Kur'an-ı Kerim getirirdi. Bizde istifade eder ve okurduk. Bir hafız için farklı bir hediye düşünülemezdi. Babam da kendisine yazmış olduğu 99 kitabı içerisinde basılanlardan bir tanesini hediye ederdi" dedi.

Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakıf ve Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı

Cumhurbaşkanı ve babasının zamanın Elazığ, şimdinin Yalova Valisi Muammer Erol vasıtasıyla tanıştığını aktaran Nazırlı, "O zamandan bu zamana bu tanışıklık devam etti. Muhabbetleri devam etti. Sürekli gelip gittiler. Babam adına Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı kuruldu. Elimizde bulunan beratları, şecereleri ve yazmış olduğu kitapların vakfa kaydı yapıldı. Artık onlar vakfa aittir. Onun dışındaki kitapları için cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. Ankara'daki yeni açılan kütüphanesine bağışta bulunmak istiyorum dedim. Kendileri de uygun gördüler. Orada babam adına açılacak ve hazırlanacak bir köşeye kitaplarımız konulacak. İnsanların istifadesine sunmak istiyorum. En azından orada öğrenmek isteyenler, oradan gelirler kitaplardan istifade eder ve babamıza dua ederler" diye konuştu.

"Kendisini sevenler ve talebelere her zaman kapımız açık"

Diğer kişisel eşyaları, hediyeleri ve odasını muhafaza etmeyi düşündüklerini dile getiren Nazırlı, "Onlar da bu odasında kalıcı olarak muhafaza edilecek. Odası bu şekilde kalacak. Kapımız her zaman herkese açık. Her ne kadar bizim kan bağımız varsa da artık Abdullah Nazırlı, Elazığ'a mal olmuş birisi. Kendisini sevenler ve talebelere her zaman kapımız açık. Gelip odasını ziyaret edebilirler. Bizim de aslında hoşumuza gider ve memnun oluruz. En azından babamıza bir dua okurlar" dedi.

Öte yandan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın hastanede tedavi altına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Nazırlı'nın Edirne Selimiye Camii'ni ziyareti sırasında dua isteyen vatandaşlara dua ettiği ve bu sırada bir kadının gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor. Diğer görüntülerde ise Nazırlı'nın ayet okuduğu ve dini bir hikaye anlattığı görülüyor.

Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek
Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek
Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek
Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek

Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Elazığ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hafız Abdullah Nazırlı'dan geriye kalan eserler vakfa ve Millet Kütüphanesi'ne gidecek - Son Dakika


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