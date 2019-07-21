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Hafız adayları Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

28 dakika önce

Tosya Kaymakamlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Hamzababa Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi gören öğrenciler için İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenledi.

Hafız adayları Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi, System.String[]
Tosya Kaymakamlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Hamzababa Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi gören öğrenciler için İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gezi ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Kur'an kursundaki öğrencilerden 30'unun hafızlık eğitimi aldığını söyledi.
İstanbul ve Çanakkale'yi seçmelerinin manevi olarak güzel anlamları olduğunu belirten Pişkin, "İstanbul'da 1. gün sabah namazını Eyüp Sultan Camisi'nde eda ettikten sonra, Ayasofya, Sultan Ahmet Camisi, Sultan Abdülaziz'in kabri de başta olmak üzere, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettik. Daha sonra Çanakkale'ye geldik. Daha sonra Şahin Dere Şehitliğini gezdik, hastaneyi gezdik. Öğrencilerimizle birlikte Türk tarihinin en önemli destanlarından, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli mihenk taşlarından olan Çanakkale'de, ecdadımızın yadigarı ve bizlere bıraktığı mirasa Fatiha okuduk. Onları yad ettik." dedi.
Herkesin Çanakkale'yi görmesi gerektiğini ifade eden Pişkin şunları kaydetti:
"Özellikle toplum önderliği yapacak, cemaatin önünde hem güzel dinimizin erdemini, hem de vatan sevgisini, önemli milli ve manevi değerlerimizi anlatacak din adamlarımızın, bu anlamda hafız adaylarımızın burada olması ve gezdirilmesi manevi yönden olayın bir başka güzelliği. Bu vesileyle, burada yatan atalarımıza, ecdadımıza, bir kez daha rahmet okuyorum. Aziz vatanımızın her köşesinde, her türlü vazife başında şehit düşmüş bütün aziz kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."
Hayırsever iş adamı Yusuf Varlı ise "Hem hafızlarımızı buralarda gezdirmek, hem de bize bu vatanı emanet eden ecdadımızı ziyaret ederek dua etmek bizim için bir gurur kaynağı oldu." diye konuştu.
Hamzababa Yatılı Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Kerem Karış de kurslarında 50 öğrencinin eğim gördüğünü, her yıl 10 ila 15 arasında öğrenciye hafızlık icazeti verdiklerini kaydetti.
Hafız adayı öğrencilerden Enes Çelik de "Dedelerimizin ve ecdadımızın bu toprakları gerçekten nasıl zorluklarla aldıklarını ve zaferler elde ettiklerini gördük. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Kaymakamımız Deniz Pişkin Beye ve kurs hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum." dedi.
Çanakkele'yi ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Fatih Demirel, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Gezi programının ardından öğrenciler tarafından Çanakkale şehitleri için indirilen hatmin duası yapıldı.
Çanakkale, İstanbul, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:47 Kaynak: AA
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