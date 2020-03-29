Hafız adayları eğitimlerine telefonla devam ediyor - Son Dakika
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Hafız adayları eğitimlerine telefonla devam ediyor

6 saat önce

Kayseri'de eğitim veren Medine Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu ile Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Darul Erkam Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerini telefon üzerinden sürdürüyor.

Kayseri'de eğitim veren Medine Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu ile Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Darul Erkam Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerini telefon üzerinden sürdürüyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Kayseri'de oluşturulan proje okullardan Medine Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden başlayan dersleri takip ederken Kur'an-ı Kerim'den yaptıkları ezberleri de görüntülü olarak WhatsApp üzerinden hocalarına dinletiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük tarafından yürütülen proje kapsamında eğitim veren okuldaki 210 öğrenci, yaptıkları ezberleri hocalarına dinleterek evde geçirdikleri zamanı boşa geçirmemiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul bünyesindeki Kur'an kursunun müdürü Mustafa Ağırtopçu, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin bu süreçte eğitimlerine gayretle sarıldığının altını çizen Ağırtopçu, şunları kaydetti:

"Hafızlık eğitimi boşluk kabul etmeyen bir süreçtir. Bu nedenle öğrencilerimizin hafızlık eğitiminin aksamaması için 21 Kur'an-ı Kerim öğreticisi arkadaşımız dersleri evlerinden WhatsApp üzerinden alıyor. Öğrencilerimiz hafızlık ve akademik derslerini bir plan, program dahilinde götürüyor. Şartlar ne olursa olsun bizler öğrencilerimizin hafızlık sürecinde geri kalmamaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Kur'an-ı Kerim öğreticisi Ahmet Demirezen de öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için gayret ettiklerini dile getirdi.

"Online sınıf ortamı oluşturuyoruz"

Öğrencilerin hiçbir dersten geri kalmaması gerektiğini aktaran Demirezen, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle Türkçe ve matematik gibi dersleri televizyon ile internet üzerinden verirken bizler de öğrencilerimiz hafızlıktan geri kalmasınlar diye bir program üzerinden çocuklarımızla online sınıf ortamı oluşturuyoruz. Sabah 07.00'den 09.00'a kadar çocuklarımızın hafızlık derslerini alıyoruz. Dersini veren öğrenci gruptan ayrılıyor ve onun yerine diğer öğrenci gruba dahil oluyor."

Beşinci sınıf öğrencisi Yusuf Furkan Çelik ise evlerinde güne Kur'an-ı Kerim ile başladıklarını ifade etti.

Her iki alanda başarılı olmak için çalıştıklarını anlatan Çelik, "Sabah 07.00'de hocama Kur'an-ı Kerim ezberimi veriyorum. Derslerimi WhatsApp üzerinden görüntülü olarak veriyorum. Daha sonra 09.00'da EBA TV'den diğer derslerimi takip ediyorum. Hem akademik derslerime hem de Kur'an-ı Kerim'e çalışıp ikisini bir yürütüyorum. Günün kalan kısmında Kur'an-ı Kerim ezberimi yapıyorum." diye konuştu.

Adıyaman

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyan Adıyaman'daki hafızlık öğrencileri de öğretmenleriyle telefonla görüntülü konuşarak eğitimlerini sürdürüyor.

Darul Erkam Yatılı Kur'an Kursu Yöneticisi Ömer Ünsal, AA muhabirine, çocukların eğitimlerinin yarım kalmaması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Hafızlığın zor olduğunu ve bir günlük kaçırılan eğitimin çok daha uzun zamanda telafi edilebildiğini ifade eden Ünsal, öğrencilerin velilerini görüntülü arayarak cüzlerini çalıştıklarını dile getirdi.

Uygulama sayesinde öğrencilerin ders kaçırmadığını aktaran Ünsal, "Kursumuzda 5 öğretmen hazır olarak bekliyoruz. 45 öğrencimiz var ve hazır olduklarında bizleri velilerinin telefonundan görüntülü arayarak, ezberledikleri cüzlerini okuyorlar." dedi.

Ünsal, sabahtan akşama kadar öğrencileri dinlediklerini kaydetti.

Öğrenciler de memnun

Öğrencilerden Halil Demir Ünsal ise salgın sebebiyle evde ders çalıştıklarını ve cüzlerini hocalarına görüntülü olarak okuduklarını ifade etti.

Öğrenci Oğuz Emir Ünsal ise hafızlık derslerini uzaktan televizyon aracılığı ile alamadıkları için hafızlık derslerinden geri kalmamak adına babasının telefonundan görüntülü arayarak hafızlık eğitimine devam ettiğini söyledi.

Hafız adayları eğitimlerine telefonla devam ediyor

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:35 Kaynak: AA

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