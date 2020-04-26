Hafız adayları uzaktan eğitimle hafızlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bayburt Müftülüğü Oruçbeyli Kur'an kursunda okuyan Muhammet ve Abdussamet Karakaş, uzaktan eğitimle hafızlık eğitimini tamamladı.

Aslen Erzurumlu olan Karakaş kardeşler, yaklaşık 8 ay Oruçbeyli Kur'an kursunda örgün olarak devam ettikleri hafızlık eğitiminin son 2 ayını, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitimle tamamladı.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında, diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi Kovid-19 nedeniyle ara verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak hafızlık eğitimi, uzaktan eğitim yoluyla devam etti, internetten hafızlarımız dinlendi. Bu arada aslen Erzurumlu iki kardeşimiz, yaklaşık 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde hafızlıklarını ikmal ettiler. Hafızlık süresi ortalama 2 yıl ancak Erzurumlu iki kardeş öğrencimiz 10 aylık sürede hafızlıklarını tamamladılar. Bu 10 ayın 8'ini kurslarda, son 2 ayını ise uzaktan eğitimle tamamladılar. Bu süreçte gayret gösteren tüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Kur'an kursu yöneticisi ve hafızlık hocası Eşref Haşlak ise Oruçbeyli Kur'an kursunda 82 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Kursumuzda 7 sınıfımız olup bunlardan 5'inde hafızlık eğitimi verilmektedir. Virüs nedeniyle bütün hocalarımız internet üzerinden eğitim vermektedirler. Muhammet ve Abdussamet kardeşler aynı gün hafızlığa başladılar ve 10 ay içerisinde aynı gün hafızlıklarını tamamladılar.

Böylece kursumuz tarihinde bir ilke imza atmış oldular. Gayret olduktan sonra eğitimde de zorluk yoktur. Gayret bizden, tevfik Allah'tan."