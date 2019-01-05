Hafız Hasan Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erenler
ilçesinde 107 yaşında yaşamını yitiren, Hafız Hasan Hoca olarak bilinen Hüseyin Avni Işık, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanende dün yaşamını yitiren son yüzyılın canlı tanığı Işık'ın cenazesi, Erenler Büyükesence Camisi'nde kılınan namazın ardından Türkiye
'nin dört bir yanından gelen öğrencileri ve sevenleri tarafından Büyükesence Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Vali Ahmet Hamdi Nayir
, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut
ve Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk
'ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Hafız Hasan Hoca'nın bir asır boyunca Büyükesence'de ve Sakarya
'nın her yerinde hafız yetiştirdiğini, bu milletin çocuklarına Kuran
öğretip, din dersi vererek ömrünü bu yola vakfettiğini belirtti.
Çolak'ın ömrünü Kuran hizmeti ve Allah yoluna adamış imamlık yaparak birçok talebe yetiştirdiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:
"Tarihin canlı şahidi olarak savaşlar görmüş milletin o zamanlarda neler yaşadığına tanıklık etmiştir. Onun hayatına baktığımızda kendini hangi şartlar olursa olsun hizmete adadığını, evlatlarımızı Kur'an ile tanıştırmak için çaba sarf ettiğini görürüz. Asırlık çınarımız şehrin önemli değerlerinden Hafız Hasan Hocamız hakka yürüdü. Biz evlatları olarak ondan razıyız. Gayretlerinden dolayı hepimiz kendisine müteşekkiriz. Sevgili ve saygıdeğer büyüğümüz Hasan Hocamızın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduk. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."