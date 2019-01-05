Son Dakika Haberleri: Hafız Hasan Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hafız Hasan Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı

33 dakika önce

Erenler ilçesinde 107 yaşında yaşamını yitiren, Hafız Hasan Hoca olarak bilinen Hüseyin Avni Işık, son yolculuğuna uğurlandı.

Hafız Hasan Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Erenler ilçesinde 107 yaşında yaşamını yitiren, Hafız Hasan Hoca olarak bilinen Hüseyin Avni Işık, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanende dün yaşamını yitiren son yüzyılın canlı tanığı Işık'ın cenazesi, Erenler Büyükesence Camisi'nde kılınan namazın ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri ve sevenleri tarafından Büyükesence Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut ve Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Hafız Hasan Hoca'nın bir asır boyunca Büyükesence'de ve Sakarya'nın her yerinde hafız yetiştirdiğini, bu milletin çocuklarına Kuran öğretip, din dersi vererek ömrünü bu yola vakfettiğini belirtti.

Çolak'ın ömrünü Kuran hizmeti ve Allah yoluna adamış imamlık yaparak birçok talebe yetiştirdiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Tarihin canlı şahidi olarak savaşlar görmüş milletin o zamanlarda neler yaşadığına tanıklık etmiştir. Onun hayatına baktığımızda kendini hangi şartlar olursa olsun hizmete adadığını, evlatlarımızı Kur'an ile tanıştırmak için çaba sarf ettiğini görürüz. Asırlık çınarımız şehrin önemli değerlerinden Hafız Hasan Hocamız hakka yürüdü. Biz evlatları olarak ondan razıyız. Gayretlerinden dolayı hepimiz kendisine müteşekkiriz. Sevgili ve saygıdeğer büyüğümüz Hasan Hocamızın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduk. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisinin Peşine Düştü İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi! Artık Üniversitelerde Ders Veriyor

Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 17:56:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafız Hasan Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]