Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi (1) - Son Dakika

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Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi (1)
6 saat önce
Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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