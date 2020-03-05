Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika

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Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi (2)
6 saat önce
Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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