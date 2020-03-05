Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika

Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi (2)

6 saat önce

Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. (2)

Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi (2)

İsmail Coşar, Kocatepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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