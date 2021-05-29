Hafız ve mevlithan Kani Karaca, vefatının 17. yılında TRT Müzik'te anılacak - Son Dakika

İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi, hafız ve mevlithan Kani Karaca, vefatının 17. yılında "Anısına" programıyla TRT Müzik'te yad edilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, meşk geleneğini yücelten, Türk musikisinin ışığına ışık katan makam ustası, hafız ve mevlithan Kani Karaca, eşi bulunmaz sesi ve nadide icralarıyla saat 17.30'da TRT Müzik ekranlarında kalplere dokunacak.

Programda ayrıca Kani Karaca'nın hayatı ve müzikal yolculuğu da anlatılacak.

"Kani Karaca'dan" plağı dinleyiciyle buluştu

Öte yandan, müzik dünyasında ve hafızalarda iz bırakan sanatçıların unutulmaya yüz tutmuş icra ve üsluplarını dinleyici ve izleyici ile buluşturmayı amaçlayan TRT, Kani Karaca plağını dijital platformları üzerinden dinleyici ile buluşturdu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in de sosyal medya hesabından duyurduğu "Kani Karaca'dan" plağında, usta icracının TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında kaydedilen eserleri yer aldı.