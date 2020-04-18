Hafız yetiştiren öğretmenler kamu kurumları için siperlik üretiyor - Son Dakika

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli 40 öğretmen, bir araya gelip kendi imkanlarıyla ürettikleri siperlikli maskeleri hastane ve kamu kuruluşlarına gönderiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından bu sürece nasıl destek olabilecekleri üzerine fikir alışverişinde bulunan 40 hafız öğretici, okullarının imkanları içerisinde bulunan uygulama sınıflarında ve evlerde bir proje geliştirerek siperlikli maske üretmeye başladı.

Dışarıdan destek almayan öğretmenler kendi bütçeleriyle yaklaşık 8 bin maske üreterek hastanelere, AFAD'a, huzurevlerine, polise, jandarmaya ve çeşitli kurumlara dağıttı.

Okul müdürü Gürol Ün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitime ara verilen 16 Mart'tan itibaren her gün okula gelerek çalışmalara nasıl destek olabilecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hafızlık eğitimi verilen okulda 40 hafız öğreticiyle hem çocukların eğitimden uzak kalmaması için hem de sağlık alanında ülkeye nasıl destek verecekleri konusunda yoğun çaba harcadıklarını anlatan Ün, "Personelimizin yarısı da Kur'an-ı Kerim hocaları. Hocalarımız ve bizler bu süreçte neler yapabiliriz diye düşündük. Öğretmenlerimizin ve hocalarımızın önerisiyle bizler de yüz koruma siperini yapalım diye karar aldık." dedi.

"Maliyeti hocalarımızla birlikte karşıladık"

İlk etapta 3D yazıcı ile yüz koruma siperliği ürettiklerini anlatan Ün, şöyle devam etti:

"Sonra baktık rağbet ve istek çok fazla, bu isteği 3D makine ile karşılayamayacağımızı anlayınca daha sonra baskı yoluyla dışarıdan temin ettiğimiz malzemelerle 1000-1500 adet siperlik üretimine giriştik. Şu ana kadar 8 bin siperlik hazırladık ve kurumlara dağıttık. Bundan sonra ihtiyaç olduğu takdirde günlük 10 bin adete kadar maliyetini de karşılayabilirsek üretebiliriz. Şu anda 15-16 bin lira civarında bir maliyeti oldu ve tamamen bu maliyeti hocalarımızla birlikte karşıladık."

Ün, sadece Düzce'deki kurumlara değil, il dışına da siperlikli maske gönderdiklerini söyledi.

Her gün gönüllü 15 öğreticiyle çalıştıklarını fakat projeye destek olan 70, gönüllü çalışanın ise 40 öğretmen bulunduğunu anlatan Ün, "Bizim burada yaklaşık 15 öğretmenimiz ve Kuran kursu hocamız var ama 70 kişi buraya gelmek istiyordu biz sosyal mesafeyi de ön plana katarak 15 kişinin üzerini almıyoruz buraya. Ben şuna eminim İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber Düzce'de bulunan okullar ve imam hatip liseleri siperlik üretimini karşılayabilecek altyapıya sahip."