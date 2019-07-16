'Hafıza 15 Temmuz'a yoğun ilgi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı 'Hafıza 15 Temmuz'a bugün yoğun ilgi vardı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı 'Hafıza 15 Temmuz'a bugün yoğun ilgi vardı.

Yapımı yaklaşık 1,5 yıl süren 'Hafıza 15 Temmuz' adlı müze, 15 Temmuz'un 3. yıldönümünde dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Müzede, 15 Temmuz 2016'da şehit olanların isimlerinin ve hayatlarının anlatıldığı bilgi ekranları, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon, Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı, şehitlerin ayakkabıları da yer alıyor.

1500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan müzenin etrafında ise 11 bin metrekare yeşil alanı var. Müzenin girişinde Genelkurmay Başkanlığı önünde içinde üzerinden tankın geçerek parçaladığı otomobil sergileniyor. Müzenin tavan kısmında ise 15 Temmuz şehitleri anısına 251 adet kuş figürü yer alıyor. İki katlı müzenin alt katında ise dünya ve Türkiye'de yaşanan darbe ve darbe girişimlerini anlatan bir bölüm de bulunuyor. Müzede ayrıca ziyaretçilerin duygularını aktarabileceği bir anı defteri de mevcut.

"UZAKTAN ANLATILACAK BİR YER DEĞİL"

Açılışının ardından vatandaşlardan yoğun ilgi gören müze beğeni topladı. Ziyaretçilerden Gül Çökelez, "Gerçekten yaşanması, görülmesi gereken bir yer olmuş burası. Gelsinler görsünler. Uzatan anlatılacak bir yer değil. Duygularla yaşanması gereken bir yer. Aynı an tekrar tekrar yaşatılmış. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz" dedi.

Müzede bulunan hatıra defterine duygularını yazan Caner Mehmet Topal ise, "Allah bu ülkeye bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIĞIMIZI GÖRÜYORUM"

Hüseyin Ulupınar da, "Çok etkilendik. Kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Büyük bir tehlike atlattığımızı görüyorum. Müzemiz çok güzel, başlangıçtan itibaren hemen duygulanıyorsunuz, gözleriniz yaşarıyor. Çok güzel yapılmış, emeği geçenlerin eline emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Beyza Bayar ise, "Çok güzel bir müze. Bütün 15 Temmuz'u anlatan bir müzeydi. Çok güzel bir histi, duygulandım. O anı hissettim diyebilirim. Beni en çok etkileyen şey kurşunlar ve buradaki hatıralar" şeklinde konuştu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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