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Hafıza 15 Temmuz'da "Konsoloslar Buluşması" - Son Dakika

Hafıza 15 Temmuz'da "Konsoloslar Buluşması"

05.07.2021 13:39
Hafıza 15 Temmuz'da

15 Temmuz Derneği tarafından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında organize edilen "Konsoloslar Buluşması", Hafıza 15 Temmuz'da gerçekleştirildi.

15 Temmuz Derneği tarafından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında organize edilen "Konsoloslar Buluşması", Hafıza 15 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin tüm yönleriyle anlatıldığı etkinliğe Azerbaycan, KKTC, Katar, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Venezuela, Ukrayna, Libya, Bangladeş, Özbekistan, Panama, Irak, Etiyopya ve Lübnan'ın konsoloslarıyla temsilcileri katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Hafıza 15 Temmuz'u gezen konsoloslara darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin bilgiler verildi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, FETÖ'nün girişimde bulunduğu darbede, sivillerin hedef alındığına, parlamentonun bombalandığına dikkati çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbeye kalkıştığını ancak başarılı olamadıklarını hatırlatan Tamer, "Darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişimi demokrasiye karşıydı. Parlamentomuzu, sivil binaları ve birçok binayı bombaladılar. O gece Türkler cesur bir şekilde darbeye karşı durdular. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmeyi göze alarak ülkemizi savundular." diye konuştu.

"O gece çok uzun bir geceydi"

Şehit İlhan Varank'ın ablası 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk de darbe girişimi gecesini anlattı.

İlhan Varank'la aralarında 1,5 yaş olduğu için ikiz kardeş gibi büyüdüklerini belirten Arslantürk, "O gece çok uzun bir geceydi. Bir gece öncesinde İlhan aklıma düştü ve birlikte bizim evin bahçesinde oturup piknik yaptık. Diğer gece de arkadaşlarıyla piknik yapmıştı, sanki vedalaşır gibi. 15 Temmuz'da akşam haberler gelmeye başladı. Ülke olarak öyle bir beklentimiz yoktu. Darbeyi hafızamızdan silmiştik. O gece saat 21.00 gibi haberler gelmeye başladı. Görüntüler gelmeye başlayınca özellikle Cumhurbaşkanımız konuşunca ciddi bir kalkışma olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.

Şehit İlhan Varank'ın 15 Temmuz'da dışarı çıkmadan önce arkadaş grubunun olduğu bir mesaj platformuna, "Biz korkarsak herkes korkar, ben dışarı çıkıyorum" yazdığını belirten Arslantürk, Varank'ın önce Vatan Caddesi'ne gittiğini, oranın darbecilerden kurtulduğunu görünce de Saraçhane'ye geçtiğini söyledi. Arslantürk, Varank'ın Saraçhane'de darbeciler tarafından vurularak şehit edildiğini hatırlattı.

Arslantürk, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbeye "kurgu" iddiasında bulunanlara, "Biz 3 kardeşiz, birbirimize çok bağlıyız. Mustafa Varank Bey Cumhurbaşkanımızın başdanışmanıydı. O gece kurgu olsaydı, Mustafa Bey kardeşi İlhan'ı arayıp korumaz mıydı? 'Dışarı siz çıkmayın, evinizde oturun.' diye uyarmaz mıydı?" yanıtını verdi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da Hafıza 15 Temmuz'daki görüntülerin ruhu ve derinliği olduğunu kaydetti.

Turunç, "Hangi kültürden hangi inançtan olursak olalım insan hakları ihlaliyle kimsenin karşılaşmamasını temenni ediyorum. Dünyada farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar olarak hayatlarımızı sürdürüyoruz. İnsani değerler adına mutlaka bizim ortak adımlarımızın olması gerekiyor. İnsan hakları ihlalleriyle alakalı, buraya gelerek siz de insan hakları ihlallerine, sadece kendi ülkenizde değil dünyanın neresinde olursa olsun karşı olduğunuzu gösteriyorsunuz." şeklinde konuştu.

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Darbe, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafıza 15 Temmuz'da 'Konsoloslar Buluşması' - Son Dakika


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